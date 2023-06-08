«Интересы потребителей смещаются»: эксперт о ситуации на алкогольном рынке России

У нас очень сильно упало производство ликеро-водочных изделий крепостью до 25%. Речь идет о том, что такие напитки, как "Клюковка" или "Брусничка", которые раньше пользовались спросом, вообще перестали пользоваться какой-либо популярностью в стране... Падение идет и по крепкому алкоголю. Это говорит о том, что интересы потребителей смещаются. Судя по всему, они начинают меньше пить по сравнению с тем годом, который был после пандемии.



В прошлом году во всем мире резко выросло производство и потребление алкогольных напитков - по всем транснациональным компаниям двузначные показатели роста. Так случилось и у нас в России. Но это произошло на фоне достаточно низкой базы предыдущего года. А сейчас у нас случилась высокая база - прошлый год был рекордным. И то, что сейчас показатели ниже, — это хорошо, потому что мы стремимся к снижению потребления алкоголя.



Павел Шапкин Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики