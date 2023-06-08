«Интересы потребителей смещаются»: эксперт о ситуации на алкогольном рынке России
Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о сокращении производства водки и коньяка в России, а также высказался о перспективах российского алкогольного рынка.
Согласно данным Росалкогольрегулирования, в России стали производить меньше спиртного: с января по май 2023 года было выпущено 66,3 миллиона декалитров крепкого алкоголя, на 2,5% меньше, чем в прошлом году. Так, в стране произвели 27,2 миллиона декалитров водки (на 9,9% меньше, чем в прошлом году), а производство коньяка сократилось до 3,1 миллиона декалитров (минус 11,7% в годовом выражении).
У нас очень сильно упало производство ликеро-водочных изделий крепостью до 25%. Речь идет о том, что такие напитки, как "Клюковка" или "Брусничка", которые раньше пользовались спросом, вообще перестали пользоваться какой-либо популярностью в стране... Падение идет и по крепкому алкоголю. Это говорит о том, что интересы потребителей смещаются. Судя по всему, они начинают меньше пить по сравнению с тем годом, который был после пандемии.
В прошлом году во всем мире резко выросло производство и потребление алкогольных напитков - по всем транснациональным компаниям двузначные показатели роста. Так случилось и у нас в России. Но это произошло на фоне достаточно низкой базы предыдущего года. А сейчас у нас случилась высокая база - прошлый год был рекордным. И то, что сейчас показатели ниже, — это хорошо, потому что мы стремимся к снижению потребления алкоголя.
Павел ШапкинПредседатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что часть рынка у легальных производителей алкоголя "отбивают" торговые объекты, которые в народе называют "наливайками".
"Как правило, они нелегально продают слабоалкогольные коктейли, которые производят под видом сидра, медовухи и тому подобного. Поэтому часть потребления выведена из легального оборота. Может быть, оно не столько серьезно снизилось, сколько перешло в нелегальный оборот", — уточнил эксперт.
В дальнейшем на российском рынке алкоголя можно ожидать восстановления объемов продаж в секторе крепких напитков, добавил специалист.
"В настоящее время "закручивают гайки" на рынке слабоалкогольной продукции. Сейчас нет данных по пиву, пивным напиткам, по сидрам - они просто не учтены. А все это - 80% от всего объема рынка. И когда все эти напитки перейдут из нелегального и неучтенного сектора в сектор, где происходит учет через систему ЕГАИС, тогда будет рост. 1 сентября 2023 года у нас, наконец, начнет работать реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Коме того, с 1 апреля началась обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков. Пока она касается товара, который поставляется в кегах [емкость из стали, используемая для хранения и транспортировки пива и других алкогольных или безалкогольных напитков - прим. ред.], но с 1 октября уже пойдет маркировка других видов тары - стеклянной и пластиковой. А с нового года начнут маркировать уже алюминиевые банки. Все это позволит лучше учитывать алкогольные напитки, у бутлегеров и нелегальных продавцов будет меньше возможностей реализовывать неучтенную продукцию. Из-за этого будет расти сегмент производства учтенной продукции", — рассказал Шапкин.
Эксперт также ответил на вопрос том, как инцидент с массовым отравлением алкогольным напитком "Мистер сидр" отразится на репутации сидра и спросе на него.
"Думаю, что историю с сидром можно заканчивать - нормальные люди вряд ли будут его покупать. Конечно, найдутся отдельные личности, которым все равно, что пить, которые не читают СМИ... Может быть, какой-то объем потребления останется, но эта категория потеряет в разы. Да и поделом, потому что, как правило, ничего хорошего под видом сидра у нас не производят. Сидр - это сезонная вещь, которая производится два месяца в году. А когда его производят круглый год, то это уже не сидр. Это то, что делается из концентрата виноградного сока - там отвратительное качество, там используются дополнительные средства, чтобы закрепить все это дело, в том числе белый спирт. Это явный суррогат", — заключил специалист.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка сообщал, что в России в связи с массовым отравлением напитком "Мистер сидр" могут снять мораторий на проверки производителей и ужесточить контроль за оборотом слабоалкогольной продукции.