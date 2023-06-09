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Мишустин: Уровень продовольственной безопасности России один из самых надежных в мире

Уровень продовольственной безопасности в России один из самых надежных в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на III Евразийском конгрессе.

Мишустин рассказал о продовольственной безопасности России
© РИА Новости

В прошлом году достигнуты значения, прописанные в национальной Доктрине продовольственной безопасности. По словам главы кабмина, Россия полностью обеспечивает себя зерном, в два раза превышены установленные значения по растительному маслу и примерно в полтора раза по рыбе, целевые значения достигнуты по сахару и мясу.

По словам Мишустина, Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять международные контракты по экспорту сельхозпродукции, удобрений и энергоносителей по всему миру, в том числе по предоставлению гуманитарной помощи жителям наиболее нуждающихся в этом государств.

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