Мишустин рассказал о продовольственной безопасности России

Уровень продовольственной безопасности в России один из самых надежных в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на III Евразийском конгрессе.

В прошлом году достигнуты значения, прописанные в национальной Доктрине продовольственной безопасности. По словам главы кабмина, Россия полностью обеспечивает себя зерном, в два раза превышены установленные значения по растительному маслу и примерно в полтора раза по рыбе, целевые значения достигнуты по сахару и мясу.