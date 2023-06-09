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Энергоэксперт оценил эффективность ОПЕК+

Формат ОПЕК+ оказался гибким и быстрым, способным просчитывать ситуацию на мировом рынке с некоторым запасом, оценил эффективность организации директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», он отметил, что курс на снижение добычи нефти, принятый до 2024 года, сработал и удержал от возможного падения цен.

Энергоэксперт оценил эффективность ОПЕК+
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Шаги определены до 2024 года в рамках договоренностей, но ничего не мешает экстренно реагировать, если что-то пойдет не так. Формат ОПЕК+ показал, что он может быть очень гибким и быстрым, радикально работать на снижение рынка, просчитывает ситуацию, даже с некоторым запасом. В этом смысле все позитивно для стран-участниц, — подчеркнул эксперт.

По словам Пикина, цены на нефть могли упасть до $70 за баррель. В связи с этим решение по добровольному сокращению добычи позитивно сказалось и стабилизировало ситуацию, восстанавливая баланс спроса и предложения на рынке. Ключевой задачей для России и других стран-участниц ОПЕК+ является сохранение доходов от продажи нефти.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что власти США не имеют права читать нотации руководству Саудовской Аравии по вопросам добычи нефти. Он отметил, что Саудовская Аравия является суверенным государством и сама должна решать, как поступать со своим ресурсами.

ОПЕК+ на заседании 4 июня объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего уровня добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Эр-Рияд не имеют разногласий по сделке.

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