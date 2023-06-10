Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Против рубля играет слишком много факторов, у цен на нефть есть потенциал для роста, на фондовом рынке поменяются акции-лидеры. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

Рубль

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Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы считаем, что на предстоящей неделе рубль может снова немного ослабнуть. Предполагаемый торговый диапазон составляет 81-85 за доллар, 87-91 за евро, 11,3-11,8 за юань.

Против рубля выступают обострение украинского конфликта и риски новых санкций, слабость сырьевых цен на мировом рынке, спрос на валюту со стороны уходящих из РФ иностранных компаний, сезонное ухудшение профицита текущего счета платежного баланса РФ, в том числе из-за возрастающего спроса на валюту для летних заграничных отпусков.

Котировки нефти Brent торгуются недалеко от годовых минимумов в районе $75 за баррель из-за опасений глобальной рецессии. При этом российская экспортная нефть Urals торгуется со скидкой 30% к Brent вследствие западных санкций. По данным Минфина, средняя цена Urals в мае составила $53 за баррель.

В результате снижается поддержка рубля со стороны текущего счета. По данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2023 года, по предварительной оценке, уменьшилось в 5,4 раза - до $22,8 млрд по сравнению со $123,8 млрд за аналогичный период 2022 года.

В пользу рубля выступают валютные интервенции в рамках бюджетного правила - c 7 июня Минфин увеличил объем продажи юаней в 1,8 раза, до 3,6 млрд руб. в день.

Решение Банка России по ключевой ставке в целом совпало с ожиданиями рынка и значимого влияния на курс рубля не оказало. ЦБ сохранил ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых и дал сигнал о готовности повысить ставку на ближайших заседаниях. Мы полагаем, что уже на следующем заседании 21 июля Банк России поднимет ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 8%.

Главным событием предстоящей недели на мировых рынках будет заседание ФРС США в среду. Мы ожидаем, что американский ЦБ сохранит ключевую долларовую ставку на текущем уровне 5,25% и оставит сигнал о возможности её повышения в этом году. В случае более жёсткой риторики ФРС вероятно укрепление доллара на мировом рынке, которое может оказать давление на сырьевые цены и рубль.

Нефть

- Цены на нефть остаются стабильными после итогов заседания ОПЕК+, на котором Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи с июля. Рынок нефти остается профицитным, что позволяет удерживать достаточно высокий уровень цен, однако пересмотр ожиданий по спросу на второе полугодие будет оказывать давление на котировки.

Среди позитивных моментов стоит выделить глобальное ослабление доллара после решения вопроса с потолком госдолга США и мягкие комментарии представителей ФРС США, исключающие вероятность повышения базовой процентной ставки на июньском заседании. Отраслевая статистика из США также располагала в пользу роста цен. Запасы нефти за неделю неожиданно снизились, однако запасы нефтепродуктов немного увеличились.

С учетом решений ОПЕК+ относительно квот на добычу, нефтяной рынок сохраняет потенциал умеренного роста. Со стороны мировой экономики нет крайне негативных сигналов, поэтому диапазон колебаний Brent может сместиться к $76-81 за баррель.

Биржа

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- На фоне национальных выходных торговая неделя на российской бирже будет короткой, но очень интересной. Важным фактором, который будут отыгрывать все мировые рынки, включая сырьевой, станет заседание ФРС США, и в среду 14 июня американский ЦБ может все-таки сделать паузу и сохранит ключевую ставку на 5,25%. А это позитив для акций, commodities и негатив для доллара.

На этой неделе на Мосбирже большим спросом пользовались акции ИТ-сектора: VK, Яндекс, Ozon, HeadHunter, прибавив в моменте до 10%. Вероятно, акции замедлят ралли и уйдут в техническую коррекцию. На смену лидерам могут прийти бумаги банков и нефтянки.