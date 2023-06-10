Самый дорогой рубин в мире ушел с молотка за миллионы долларов

Самый дорогой рубин в мире весом в 55 карат продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

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Рубин под названием Estrela de Fura ушел с молотка за рекордные 34,8 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим драгоценным камнем, проданным на этом аукционе. Рубин был обнаружен около года назад в одной из шахт Мозамбика канадской фирмой Fura Gems, его охарактеризовали как «чрезвычайно редкий» и «самый ценный и важный» камень.

Отмечается, что Estrela de Fura стал самым крупным рубином ювелирного качества из когда-либо обнаруженных. Драгоценный камень ушел с молотка через 90 секунд после начала торгов. Первоначальная стоимость рубина составляла 30 миллионов долларов.