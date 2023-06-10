$82.64+0.5589.01+0.97

Самый дорогой рубин в мире ушел с молотка за миллионы долларов

Самый дорогой рубин в мире весом в 55 карат продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

Самый дорогой рубин в мире ушел с молотка за миллионы долларов
© Lenta.ru

Рубин под названием Estrela de Fura ушел с молотка за рекордные 34,8 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим драгоценным камнем, проданным на этом аукционе. Рубин был обнаружен около года назад в одной из шахт Мозамбика канадской фирмой Fura Gems, его охарактеризовали как «чрезвычайно редкий» и «самый ценный и важный» камень.

Отмечается, что Estrela de Fura стал самым крупным рубином ювелирного качества из когда-либо обнаруженных. Драгоценный камень ушел с молотка через 90 секунд после начала торгов. Первоначальная стоимость рубина составляла 30 миллионов долларов.

Ранее стала известна цена кольца с бриллиантом, которое купила для себя российская певица и телеведущая Ольга Бузова. Ювелирное изделие с драгоценным камнем в десять карат оценили в 3,5 миллиона рублей.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители