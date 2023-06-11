Миллиардер Безос приобрел одну акцию Amazon и заработал на ней

Основатель маркетплейса Amazon, американский миллиардер и третий самый богатый человек в мире Джефф Безос две недели назад приобрел одну акцию Amazon за $115 и заработал на ней. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Покупка акции является первым задокументированным приобретением Безоса на рынке с 2002 года. Акция была куплена за $114,77, но уже в июне он заработал на ней примерно $10, поскольку акции Amazon торговались на уровне $124.

Основатель Amazon более известен своими продажами — с 2002 года он продал акций собственной компании примерно на $30 млрд, чтобы финансировать свои проекты, от ракетной компании Blue Origin до личных приобретений, таких как суперъяхты.

После публичного размещения акций Amazon в 1997 году, Безос не получал дополнительных акций в качестве денежных компенсаций, только зарплату. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, ему по-прежнему принадлежит около 10% компании.

Действия Безоса поставили в тупик аналитиков Amazon и биржевых наблюдателей, в соцсетях также были озадачены покупкой миллиардера. Согласно одной из версий, покупка одной акции Безосом — это шутка в стиле бизнесмена Илона Маска.