Молдавия нашла новых поставщиков газа в Европе

Молдавская государственная компания Energocom смогла найти два новых поставщика среди европейских операторов, которые будут поставлять в Молдавию газ в летний период. Об этом заявил исполняющий обязанности главы предприятия Виктор Бынзарь, передает "Прайм".

"Мы завершили процесс переговоров с двумя операторами – греческой DEPA и компанией, которая пожелала не разглашать свое название, на закупку природного газа для Молдавии этим летом", - отметил Бынзарь.

По его словам, это будет европейский газ для текущего потребления. Вполне вероятно, что некоторые объемы топлива могут пойти в хранилища на Украине.

При этом Бынзарь не стал озвучивать какие-либо цифры и размеры тарифов, лишь отметив, что все цены соответствуют биржевым котировкам. При этом для Молдавии будет применен достаточно выгодный коэффициент на транспортировку газа до границ страны.