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Турция повысит плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы

Власти Турции повысят плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%, до $4,42 за тонну, рассказал глава Минтранспорта республики Абдулькадир Уралоглу. Об этом пишет РЕН ТВ.

Турция повысит плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы
© globallookpress.com

Уралоглу пояснил, что повышение тарифа запланировано а 1 июля.

По мнению экспертов, доходы страны от транзитных сборов повысятся за счет этого шага до $900 млн.

Напомним, что в 2022 году Анкара повысила стоимость услуги в пять раз, до 4,08$ за тонну.

Кроме того, согласно соглашениям, власти Турции могут брать плату за эвакуацию и медицинское обслуживание судов.

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