Турция повысит плату за проход судов через Босфор и Дарданеллы

Власти Турции повысят плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%, до $4,42 за тонну, рассказал глава Минтранспорта республики Абдулькадир Уралоглу. Об этом пишет РЕН ТВ.

Уралоглу пояснил, что повышение тарифа запланировано а 1 июля.

По мнению экспертов, доходы страны от транзитных сборов повысятся за счет этого шага до $900 млн.

Напомним, что в 2022 году Анкара повысила стоимость услуги в пять раз, до 4,08$ за тонну.