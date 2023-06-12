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Армения увеличила экспорт в Россию на 187%

Экспорт различной продукции из Армении в Россию существенно вырос в 2022 году, рассказал министр финансов республики Ваге Ованнисян. Он уточнил, что экспорт увеличился на 187% по отношению к 2021 году, пишет «Прайм».

Армения увеличила экспорт в Россию на 187%
© РИА Новости

«По сравнению с 2021 годом в 2022 году рост экспорта в РФ составил 187%», - отметил глава Минфина Армении.

По его словам, товары армянских производителей способствовали росту общего показателя на 47%, вся остальная продукция была поставлена в рамках реэкспорта.

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Ранее в Госдепе США рассказали, что Армения и Грузия помогают России обходить ограничительные меры ЕС в сфере электроники.

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