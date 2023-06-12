Пакистан оплатил первую партию нефти из России юанями

Пакистанская сторона оплатила первую партию российской нефти, которая прибыла накануне в порт Карачи, юанями. Об этом сообщил в понедельник агентству Reuters государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

Министр, как утверждается, дал комментарий агентству по телефону. Он предпочел не раскрывать какие-либо подробности о сделке, включая объемы поставок и их стоимость, отметив лишь, что "ни при каком из сценариев убытков от переработки [российской нефти для Пакистана] не будет".

"Мы уверены, что [эта сделка] жизнеспособна с коммерческой точки зрения", - добавил Малик.

11 июня премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф сообщил в Twitter о прибытии в Карачи первой партии нефти из РФ. По его словам, она была приобретена со скидкой.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к гражданам Пакистана по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами, опубликованном в понедельник на сайте российского дипведомства, указал, что страны активно взаимодействуют в борьбе с угрозами безопасности, наращивают двустороннюю торговлю, а также реализуют договоренности о запуске проекта сотрудничества в нефтяном секторе. По его словам, "переговоры о запуске проекта сотрудничества [между Москвой и Исламабадом] в нефтяном секторе находятся на завершающей стадии".