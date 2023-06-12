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Пакистан оплатил первую партию нефти из России юанями

Пакистанская сторона оплатила первую партию российской нефти, которая прибыла накануне в порт Карачи, юанями. Об этом сообщил в понедельник агентству Reuters государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

Пакистан оплатил первую партию нефти из России юанями
© РИА Новости

Министр, как утверждается, дал комментарий агентству по телефону. Он предпочел не раскрывать какие-либо подробности о сделке, включая объемы поставок и их стоимость, отметив лишь, что "ни при каком из сценариев убытков от переработки [российской нефти для Пакистана] не будет".

"Мы уверены, что [эта сделка] жизнеспособна с коммерческой точки зрения", - добавил Малик.

11 июня премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф сообщил в Twitter о прибытии в Карачи первой партии нефти из РФ. По его словам, она была приобретена со скидкой.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к гражданам Пакистана по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами, опубликованном в понедельник на сайте российского дипведомства, указал, что страны активно взаимодействуют в борьбе с угрозами безопасности, наращивают двустороннюю торговлю, а также реализуют договоренности о запуске проекта сотрудничества в нефтяном секторе. По его словам, "переговоры о запуске проекта сотрудничества [между Москвой и Исламабадом] в нефтяном секторе находятся на завершающей стадии".

Названа критичная для России цена на нефть Urals

В январе представители правительств Пакистана и России достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти и условились до их начала согласовать вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов экспорта. Пакистан рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% его потребностей в нефти. 31 мая газета Dawn со ссылкой на госминистра нефти Малика сообщила, что суда с российской нефтью прибыли в Оман и пакистанская сторона начнет получать углеводороды через неделю.

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