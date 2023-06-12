ЕС пообещал Латинской Америке €10 млрд в обмен на редкоземельные ресурсы

Европейский союз пообещал инвестировать в страны Латинской Америки €10 млрд в обмен на сотрудничество в добыче редкоземельных ресурсов.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время своего визита в Бразилию.

«ЕС инвестирует в страны Латинской Америки €10 млрд, что станет основой для привлечения ещё большего объёма частных инвестиций», — цитирует её ТАСС.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз запускает стратегическое партнёрство с Бразилией по добыче редкоземельных ресурсов, которое должно способствовать покрытию потребностей ЕС в этих ключевых для зелёного перехода ресурсов.

30 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать единую валюту для торговли между странами Южной Америки.