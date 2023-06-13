Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 6%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Как уточняет РИА Новости, июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки $339,1 за тысячу кубометров (–2,2%).

Их стоимость по состоянию на 9:13 мск составляет $327 (–5,6%).