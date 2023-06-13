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Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 6%

Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 6%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на 6%
© РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки $339,1 за тысячу кубометров (–2,2%).

Их стоимость по состоянию на 9:13 мск составляет $327 (–5,6%).

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен.

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