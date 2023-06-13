Курс евро поднялся выше 90 рублей
Курс евро во вторник, 13 июня, поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным на 10:11 мск, курс евро вырос на 1 руб. 12 коп. — до 90,09 руб.
Курс доллара вырос на 78 копеек — до 83,42 руб.
Ранее вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко выразил мнение, что новые цифровые активы, которые появятся через 12—17 лет, заменят мировую валюту (доллар, евро).