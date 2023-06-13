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Биржевые цены на газ в Европе рухнули ниже 330 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в первой половине дня вторника демонстрируют снижение почти на 6%. Они упали ниже 330 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) находились у отметки 339,1 доллара за тысячу кубометров (–2,2%).

По состоянию на 9.13 мск их стоимость составила 327 долларов (–5,6%).

Стоимость газа на европейской бирже падает в связи с достаточными запасами в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погодой. Кроме того, на динамику влияют меры, позволившие существенно сократить потребление голубого топлива на континенте.

Bloomberg: цены на газ в Европе снижались восемь недель подряд впервые с 2007 года

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники допускают отправку излишков природного газа в украинское подземное Бильче-Волицко-Угерское хранилище, расположенное в 96 км от границы с Польшей.

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