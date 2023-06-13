Курс евро поднялся выше 90 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 28 апреля поднялся до 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Максимально с утра евро повышался до 90,10 рублей. По состоянию на 10:32 по московскому времени евро торгуется на уровне 89,97 рубля.

Несколько дней назад рубль также показал послабление к евро. Так, курс поднялся выше 89 рублей. Последний раз такое фиксировалось 28 апреля.