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Курс евро поднялся до 90 рублей впервые с 28 апреля

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 28 апреля поднялся до 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс евро поднялся выше 90 рублей
© РИА Новости

Максимально с утра евро повышался до 90,10 рублей. По состоянию на 10:32 по московскому времени евро торгуется на уровне 89,97 рубля.

Несколько дней назад рубль также показал послабление к евро. Так, курс поднялся выше 89 рублей. Последний раз такое фиксировалось 28 апреля.

Ранее гендиректор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов сообщил, что в этом году курс доллара будет колебаться от 60 до 90 рублей. Однако среднегодовой показатель составит 75 рублей.

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