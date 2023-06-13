Криптобиржа Binance попросила суд отклонить запрос на заморозку ее активов в США

Американское подразделение крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance подало заявление в суд с требованием отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США на заморозку его активов. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном в понедельник.

"Суд должен отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США", - сказано в нем. Как подчеркивают представители Binance, если активы будут заморожены, биржа не будет иметь возможности платить своим работникам, "операции приостановятся <...>, при замораживании всех активов банковские партнеры, скорее всего, перестанут удовлетворять запросы на перевод средств".

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао. Регулятор обвиняет руководство криптобиржи в том, что оно допускало осуществление операций с ценными бумагами без должной регистрации и вводило в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чанпэн Чжао "публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции" на бирже, а в действительности они якобы "обходили собственные механизмы контроля" и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.