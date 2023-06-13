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Курс доллара превысил 84 рубля

Рубль во вторник, 13 июня, продолжает терять позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже преодолел отметку в 84 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара превысил 84 рубля
© ТАСС

Такая динамика наблюдается впервые с 4 апреля 2022 года. Сегодня на открытии торгов курс евро превысил 90 рублей.

По состоянию на 12:01 мск курс доллара повысился на 1,66 рубля, до 84,01 рубля. К 12:05 мск доллара достиг отметки в 84,05 рубля (+1,71 рубля). Курс евро торговался по 90,82 рубля (+2,08 рубля).

Ослабление российской валюты происходит на фоне падения цен на нефть в связи с рецессией в ряде стран Европы.

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Ранее участники рынка и эксперты заявили РБК, что на рост доллара в июне повлияли такие факторы, как слабость цен на углеводороды, спрос на валюту со стороны уходящих с российского рынка западных брендов и международная повестка.

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