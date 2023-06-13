Правительство Индии ввело важное ограничение ради борьбы с инфляцией

Правительство Индии ввело ограничения на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается хранить в запасах. Подобную меру местные власти не принимали с 2008 года, теперь они решились на этот шаг с целью сдерживания темпов роста инфляции, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по делам потребителей, продовольствия и государственного распределения.

Речь идет об ограничения в сегментах розничной и оптовой торговли. Как пояснили в ведомстве, данная мера поспособствует обеспечению более высокого уровня продовольственной безопасности в стране, а также предотвратит "накопительство и спекуляцию" на внутреннем аграрном рынке, уточняется в статье.

"Правительство Индии приняло решение ввести ограничения на объемы запасов пшеницы для оптовой и розничной продажи, крупных торговых сетей, предприятий вторичной обработки во всех регионах страны, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и предотвратить накопительство и спекуляцию (на ценах - "Газета.Ru")", - заключили в министерстве.