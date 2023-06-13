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Правительство Индии ввело важное ограничение ради борьбы с инфляцией

Правительство Индии ввело ограничения на объемы пшеницы, которые производителям и поставщикам разрешается хранить в запасах. Подобную меру местные власти не принимали с 2008 года, теперь они решились на этот шаг с целью сдерживания темпов роста инфляции, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по делам потребителей, продовольствия и государственного распределения.

Правительство Индии ввело важное ограничение ради борьбы с инфляцией
© РИА Новости

Речь идет об ограничения в сегментах розничной и оптовой торговли. Как пояснили в ведомстве, данная мера поспособствует обеспечению более высокого уровня продовольственной безопасности в стране, а также предотвратит "накопительство и спекуляцию" на внутреннем аграрном рынке, уточняется в статье.

"Правительство Индии приняло решение ввести ограничения на объемы запасов пшеницы для оптовой и розничной продажи, крупных торговых сетей, предприятий вторичной обработки во всех регионах страны, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и предотвратить накопительство и спекуляцию (на ценах - "Газета.Ru")", - заключили в министерстве.

9 июня Минсельхоз России сообщил о том, что плавающие экспортные пошлины на зерно с 15 по 20 число текущего месяца будут снижены. Размер пошлины на вывоз пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) уменьшатся с 2 856,3 руб. до 2 629,6 руб. за тонну.

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