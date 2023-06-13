Гана вернула себе статус ведущего производителя золота в Африке

Гана вновь стала ведущим производителем золота на Черном континенте, увеличив добычу на 32% в прошлом году, передает ФАН.

Согласно отчету Горнорудной палаты, подъем наблюдался как в области мелкой, так и крупномасштабной обработки. Такого не случалось с 2021 года, когда страна уступила позиции Южно-Африканской Республике после долгих десятилетий главенства.