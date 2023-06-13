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Минфин 14 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Министерство финансов России проведет 14 июня аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), говорится в материалах министерства.

Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков
© РИА Новости

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 года, ОФЗ-ПК выпуска 29024 с погашением 18 апреля 2035 года. Облигации предложат в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в материалах Минфина.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

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