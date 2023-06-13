В Германии заявили об угрозе дефицита питьевой воды
Власти Германии опасаются нехватки питьевой воды летом из-за засухи и не исключают введения ограничений на ее забор в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.
Отмечается, что немецкие власти признают, что «увеличивающиеся периоды засухи создают проблемы». В связи с этим, если в стране сохранится засушливая погода, которая наблюдается сейчас, то рационирование воды летом станет неизбежной мерой во многих регионах ФРГ. Под ограничения, в том числе, могут попасть использование бассейнов, устройств для орошения газонов и фонтанов.
На данный же момент водоснабжение в Германии оценивают как стабильное.
Напомним, что летом 2022 года в ФРГ была зафиксирована аномальная жара, столбики термометров в некоторых регионах достигали 40 градусов.
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