В Германии заявили об угрозе дефицита питьевой воды

Власти Германии опасаются нехватки питьевой воды летом из-за засухи и не исключают введения ограничений на ее забор в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

Отмечается, что немецкие власти признают, что «увеличивающиеся периоды засухи создают проблемы». В связи с этим, если в стране сохранится засушливая погода, которая наблюдается сейчас, то рационирование воды летом станет неизбежной мерой во многих регионах ФРГ. Под ограничения, в том числе, могут попасть использование бассейнов, устройств для орошения газонов и фонтанов.

На данный же момент водоснабжение в Германии оценивают как стабильное.