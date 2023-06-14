Греф заявил, что курс рубля во многом будут определять цены на нефть

"Дальнейшие предсказания очень сложно делать, потому что это зависит от состояния нашего торгового и платежного баланса. Что будет в мировой экономике, на каком уровне стабилизируются цены на нефть - это во многом будет определять динамику курса рубля. Мы видим, что цена на нефть потеряла порядка 35% за последний год, что, собственно говоря, сказалось на динамике рубля. Конечно, еще один показатель - это восстановление импорта", - сказал он.