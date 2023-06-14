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Греф заявил, что курс рубля во многом будут определять цены на нефть

Дальнейшую динамику курса рубля во многом будут определять цены на нефть и состояние мировой экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф. Такое мнение он высказал в интервью РБК.

Греф заявил, что курс рубля во многом будут определять цены на нефть
© РИА Новости

"Дальнейшие предсказания очень сложно делать, потому что это зависит от состояния нашего торгового и платежного баланса. Что будет в мировой экономике, на каком уровне стабилизируются цены на нефть - это во многом будет определять динамику курса рубля. Мы видим, что цена на нефть потеряла порядка 35% за последний год, что, собственно говоря, сказалось на динамике рубля. Конечно, еще один показатель - это восстановление импорта", - сказал он.

По словам Грефа, в прошлом году шоковое сокращение этого импорта и ценовой шок на рынке привели к тому, что сильно увеличился экспортный поток и профицит платежного баланса.

"В этом году происходит новая нормализация условий торговли. На каком уровне стабилизируется цена наших основных экспортных товаров, пока предсказывать достаточно сложно. И сегодня есть еще один параметр - количественные показатели [экспорта]. Тоже вещь, которую мало удается предсказать с достаточной степенью объективности", - отметил он.

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