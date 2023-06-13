В ЦБ назвали причину дефицита юаней на российском рынке

Дефицит юаней в России был обусловлен тем, что российские участники финансового рынка хранят часть валюты на счетах в китайских банках и не вкладываются в локальные юаневые инструменты, пишет РБК со ссылкой на «Обзор рисков финансовых рынков» Банка России за май 2023 года.

По данным регулятора, сложная ситуация в этом сегменте валютного рынка наблюдалась с апреля до середины мая.

В настоящее время, отмечается в отчете, ее удалось стабилизировать.

Кроме того, уточнили в ЦБ, привлечение оншорных юаней на российский рынок осложняется жестким валютным контролем в КНР.

Участники рынка с тем, чтобы управлять ликвидностью, обращаются к инструменту ЦБ по предоставлению юаней за рубли на валютных свопах овернайт.