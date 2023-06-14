Курс доллара превысил 85 рублей

Российская валюта в среду утром усиливает падение к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи.

Накануне курс евро впервые с 25 апреля поднялся до 91 рубля.

По состоянию на 9:50 мск курс американской валюты продемонстрировал рост на 73 копейки, до 85,03 рубля. Курс евро поднялся на 76 копеек, до 91,70 рубля. Курс юаня повысился на 11 копеек, до 11,84 рубля.

Рубль начал терять свои позиции по отношению к ключевым валютам с середины мая. В последнее время одним из основных факторов слабости российской валюты является падение цен на нефть.

Также эксперты называют низкую активность экспортеров на валютном рынке еще одним фактором, который способствует девальвации рубля.