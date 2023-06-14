$83.64+1.0090.39+1.38

Курс доллара превысил 85 рублей

Российская валюта в среду утром усиливает падение к основным иностранным валютам. Курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые с 4 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи.

Накануне курс евро впервые с 25 апреля поднялся до 91 рубля.

По состоянию на 9:50 мск курс американской валюты продемонстрировал рост на 73 копейки, до 85,03 рубля. Курс евро поднялся на 76 копеек, до 91,70 рубля. Курс юаня повысился на 11 копеек, до 11,84 рубля.

Рубль начал терять свои позиции по отношению к ключевым валютам с середины мая. В последнее время одним из основных факторов слабости российской валюты является падение цен на нефть.

Экономист допустил укрепление рубля до 65 за доллар

Также эксперты называют низкую активность экспортеров на валютном рынке еще одним фактором, который способствует девальвации рубля.

По словам аналитиков, другой причиной удешевления российской валюты является рост объема платежей в сторону нерезидентов.

20
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители