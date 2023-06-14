В России оценили ситуацию с ценами на продукты

Летом и в первый месяц осени цены на продукты в России продолжат снижаться, ожидает вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, правительство каждую неделю мониторит цены на продукты и сейчас оценивает ситуацию положительно. При этом Абрамченко надеется, что «продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов».

Несмотря на продуктовую дефляцию, годовая инфляция в стране в последнюю неделю ускорилась до 2,68 процента. Главным драйвером стало удорожание легковых автомобилей и услуг.

Об ускорении роста цен в последний месяц ранее предупреждал Банк России. В соответствии с текущим прогнозом ЦБ, по итогам года инфляция в России составит 4,5-6,5 процента.