Юань пока не может заместить доллар в структуре валютных сбережениях россиян

По итогам апреля текущего года доля «нетоксичных» валют (китайский юань, российский рубль и другие денежные единицы «дружественных» стран) в структуре валютных сбережений россиян составила только 12,7%. За второй месяц весны этот показатель увеличился на 1,6 процентных пункта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

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При этом китайская валюта в настоящее время остается наиболее популярной у россиян среди других денежных единиц, альтернативных американскому доллару. Однако на данный момент даже юань не может заместить на внутреннем рынке РФ ведущие мировые валюты, включая доллар и евро, уточняется в статье.

«Доля «нетоксичных» валют в структуре валютных сбережений населения в банках (счета и вклады) составила по итогам апреля 12,7%. За апрель показатель вырос на 1,6 п. п. На 1 апреля объем средств граждан на валютных счетах и вкладах в банках составлял 4 трлн руб. Таким образом, на нетоксичные валюты приходилось на тот момент 44,4 млрд руб.», — заключается в материале.