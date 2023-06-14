ФАС потребовала от девяти компаний РФ увеличить продажи бензина на бирже

Федеральная антимонопольная служба России направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж бензинов на бирже в связи с неудовлетворенным спросом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что за последние пять месяцев объемы продаж бензина снизились на 7,9%, спровоцировав на внутреннем рынке неудовлетворенный спрос на бензины АИ-92 и АИ-95 и изменение биржевых цен на нефтепродукты. «Ведомство направило в адрес нефтяных компаний письма об увеличении объемов продаж бензинов на бирже.

В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения Закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела», — говорится в тексте.