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ФАС потребовала от девяти компаний РФ увеличить продажи бензина на бирже

Федеральная антимонопольная служба России направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж бензинов на бирже в связи с неудовлетворенным спросом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС потребовала от девяти компаний РФ увеличить продажи бензина на бирже
© РИА Новости

В ФАС отметили, что за последние пять месяцев объемы продаж бензина снизились на 7,9%, спровоцировав на внутреннем рынке неудовлетворенный спрос на бензины АИ-92 и АИ-95 и изменение биржевых цен на нефтепродукты. «Ведомство направило в адрес нефтяных компаний письма об увеличении объемов продаж бензинов на бирже.

В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения Закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела», — говорится в тексте.

Кроме того ФАС прорабатывает повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.

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