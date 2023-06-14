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Экономист объяснил причины снижения курса рубля

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган назвал основные причины снижения курса рубля. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Когана, ослабление рубля является долгосрочным процессом, который наблюдается последние десять месяцев. Эксперт напоминает, что в октябре 2022-го курс доллара держался на отметке в 55-57 рублей за доллар, а по состоянию на 14 июня перевалил уже выше 85 рублей.

Коган считает, что есть четыре основные причины, объясняющие такую динамику. Во-первых, остановка роста цен на газ и нефть. Только за 13 июня цены на газ в Европе упали на 8,5%, а цены на нефть – на 7,9%. Во-вторых, падение доходов от экспорта, связанные с антироссийскими санкциями. В качестве третьей причины Коган назвал параллельный импорт, который побуждает российские компании обменивать рубли на валюту. Четвертая причина, по мнению эксперта, – сложная геополитическая ситуация в целом.

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Кроме того, Коган также рассказал, что может произойти с курсом рубля в ближайшем будущем. По его мнению, в дальнейшем падение курса рубля замедлится, так как примерно через неделю российские экспортеры должны будут заплатить налоги – из-за этого им придётся менять валюту на рубли, что повысит спрос на российскую валюту, а следом повысится и курс. Если же падение рубля не остановится, уточняется Коган, в ситуацию могут вмешаться финансовые ведомства страны. Как считает эксперт, Минфин может увеличить продажи валютов из резервов, либо поднять ключевую ставку – это должно будет спровоцировать укрепление рубля.

Ранее курс доллара превысил 85 рублей.

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