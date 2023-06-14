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Цены на газ в Европе достигли $430 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе повысились почти на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе достигли $430 за тысячу кубометров
© РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, июльские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах торгуются на отметке $429,4 за тысячу кубометров (+6,6%).

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен.

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