Цены на газ в Европе достигли $430 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе повысились почти на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Как сообщает РИА Новости, июльские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах торгуются на отметке $429,4 за тысячу кубометров (+6,6%).
Ранее энергоэксперт Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Европа осуществила экстраординарное снижение потребления газа, но не сбалансировала рынок, всплеск спроса в мире приведёт к повышению цен.