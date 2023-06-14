Цены на газ в Европе достигли $430 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе повысились почти на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Как сообщает РИА Новости, июльские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах торгуются на отметке $429,4 за тысячу кубометров (+6,6%).