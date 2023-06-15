Орешкин отметил, что структура глобальной торговли активно меняется
Помощник президента России Максим Орешкин высказал мнение, что в данный момент структура глобальной торговли активно меняется.
Об этом он сказал в ходе выступления на ПМЭФ, его слова приводит РИА Новости.
Как отметил Орешкин, главной движущей силой глобализации является мировая торговля.
«Какого-то резкого спада здесь мы вряд ли увидим, но структура глобальной торговли она очень активно меняется», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки являются рынком будущего.