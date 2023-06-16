Силуанов: доллар стал дубиной, которой размахивают

«К доллару привыкли, доллар котируется, цены на большинство товаров в долларах, к долларовым индексам привязаны стоимости бумаг во всем мире и так далее. Поэтому, безусловно, быстро это не сделаешь (уход от доллара — прим. URA.RU), но тенденция началась из-за того, что доллар потерял к себе доверие, стал дубиной, которой размахивают», — сообщил глава Минфина РФ журналистам «Известий». Силуанов отметил, что доллар не может считаться мировой резервной валютой после введенных ограничений, так как отсутствует стабильность в его использовании.