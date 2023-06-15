Курс доллара превысил 84 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос на 25,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия, до 84,42 руб. Это следует из данных торговой площадки, передает ТАСС.

Евро остался на уровне 91,35 руб. Юань торгуется на отметке 11,74 рубля (-0,1 копейки).

Накануне американская валюта впервые с 4 апреля 2022 года превысила отметку в 85 рублей. По состоянию на 09.48 мск доллар прибавлял 0,86%, выходя на уровень 85,02 руб. К 09.52 мск курс скорректировался и доллар закрепился на отметке 84,87 руб. (+0,68%).

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин объяснил Life.ru причины ослабления рубля. Среди них - сокращение притока валютной выручки на фоне относительно невысоких цен на нефть, восстановление импорта, спрос российских поставщиков на валюту.