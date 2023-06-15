ЦБ выпускает золотую монету, посвященную столетию золотого червонца

Банк России 15 июня 2023 года выпускает в обращение памятную золотую монету номиналом 50 рублей, посвященную столетию первой советской золотой монеты. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ РФ напоминает, что советские золотые червонцы начали чеканить в 1923 году на Петроградском монетном дворе.

На оборотной стороне новой монеты в центре расположено изображение крестьянина-сеятеля, на заднем плане слева - лучи восходящего солнца, справа - дымящиеся заводские трубы, в центре - поле и плуг, вверху - надписи "Один червонец" и "100 лет", внизу - дата "1923".

Монета изготовлена из золота 999 пробы (масса металла в чистоте - 7,78 г) и имеет форму круга 22,6 мм. Тираж монеты - 1 тыс. штук.