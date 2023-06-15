Биржевые цены на газ в Европе почти достигли $500 за тысячу кубометров

Биржевая стоимость газа в Европе повышается на 13,6%. Она демонстрирует рост почти до уровня в $500 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 11:21 мск июльские фьючерсы по индексу TTF повысились на 13,6%, до $485,8 за тысячу кубометров. Во время торгов стоимость росла на 16% и почти достигала $500.

Еще во вторник биржевые цены на газ в Европе падали ниже 330 долларов за тысячу кубометров.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля.