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Россия собралась снизить скидки на нефть для дружественных стран

Скидки на российскую нефть, которые получают дружественные страны, в реальности меньше, чем принято считать, а вскоре они станут еще меньше. Об этом на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заявил помощник президента России Максим Орешкин, передает его слова РИА Новости.

Россия собралась снизить скидки на нефть для дружественных стран
© lenta.ru

Таким образом он прокомментировал вопрос модератора дискуссии, депутата Андрея Макарова по поводу ценовой политики на рынке энергоресурсов. По словам Макарова, Россия поставляет нефть в Индию «со скидкой, с очень большой скидкой». Депутат поинтересовался, как власти собираются действовать дальше, будет ли скидка расти.

Орешкин не назвал конкретных цифр, но намекнул, что ситуация не настолько плохая, как принято считать.

«Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что все плохо», — сказал помощник президента.

Ранее Минфин сообщил, что по итогам первых пяти месяцев 2023 года нефтегазовые доходы России сократились в два раза, до 2,853 триллиона рублей. Это привело к общему падению доходов бюджета на 19 процентов, при этом расходы выросли на 27 процентов.

Индия наряду с Китаем является крупнейшим покупателем российской нефти после вступления в силу западных санкций. В 2022 году поставки в этом направлении выросли в 19 раз, до 41 миллиона тонн, причем для Индии Россия стала крупнейшим поставщиком.

Одной из пока не решенных проблем остается валюта для расчетов. Российские компании не могут конвертировать рупии, которые находятся на счетах в индийских банках. По оценкам Bloomberg, каждый месяц эти счета увеличиваются на миллиард долларов. На этом фоне курс рубля, который напрямую зависит от доходов нефтяных компаний, находится на годовых минимумах.

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