Стали известны параметры будущей российской криптовалюты

В НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова разработали новую криптовалюту, заявил NEWS.ru первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Это стейблкоин, обеспеченный примерно 30 товарами, в том числе оловом, медью, литием и так далее.

Для создания стейблкоина (криптовалюты, имеющей жесткую привязку к тем или иным деньгам или товарам. — NEWS.ru.), обеспеченного различными товарами, мы выбрали примерно 30 товаров — олово, медь, литий и так далее. То есть это наиболее распространенные ресурсы в странах БРИКС, Евразийского союза, ШОС и так далее, — сказал сенатор.

В то же время соответствующий мультитоварный индекс будет привязан к золоту. Такая цифровая валюта позволит уйти от доллара в международных расчетах, говорит Рябухин. Выпускать же стейблкоин, по его словам, может Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС.

По словам Рябухина, концепцию такого стейблкоина уже одобрила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Если инициатива будет поддержана в августе на саммите БРИКС в ЮАР, стейблкоин могут запустить в оборот до конца года, утверждает сенатор.