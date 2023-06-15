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Страны ЕАЭС обсуждают цифровые валюты для расчетов

Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможность использования цифровых валют для взаиморасчетов. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Страны ЕАЭС обсуждают цифровые валюты для расчетов
© ТАСС

"Во-первых, он (такой вопрос - прим. ТАСС) официально не был на повестке, поэтому нельзя говорить о том, что он снят. Единая валюта как евро или иные валюты [- такой вопрос] пока не стоит. О том, чтобы разрабатывать подходы к цифровым валютам, которые могут выливаться в некие расчеты, - да, об этом речь идет, но без нарушения суверенитета и без объединения этой валюты под одним названием", - сказал замглавы МИД, отвечая на вопрос, снята ли с повестки тема единой валюты ЕАЭС.

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