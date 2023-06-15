Назван возможный пик цен на газ в Европе

«Сложно сказать, до каких отметок дойдут цены. В прошлом году на пике они были выше 2000 долларов в августе. До этого, в 2021 году, — выше 1000 долларов. Просто в прошлом году обычный дефицит усугубился сокращением поставок из России, — объяснил аналитик. — Сейчас, если летние температуры окажутся высокими, цены на бирже снова могут подняться выше 1000 долларов».