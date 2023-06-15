Россия может нарастить поставки энергоресурсов и удобрений в АСЕАН

Россия может нарастить поставки металлов, энергоресурсов и удобрений в страны АСЕАН. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев в ходе сессии на ПМЭФ-2023.

"Правительства стран региона активно работают над созданием благоприятных условий для привлечения зарубежных инвестиций. Наряду с этим в условиях роста численности населения актуальны вопросы обеспечения продовольственной безопасности и стабильных поставок энергоресурсов. Россия имеет нужные компетенции и готова встраиваться в эти процессы в регионе", - отметил Ильичев.

Он добавил, что "есть возможности для наращивания экспорта в страны АСЕАН российских энергоресурсов, металлов, сельскохозяйственных удобрений и продовольственной продукции халяль".

По его словам, существует также огромный нереализованный потенциал в поставках фармацевтической продукции, машин, транспортных средств и товаров широкого потребления.

В качестве импорта из стран АСЕАН Россия заинтересована в поставке электроники, одежды и продукции тропического земледелия, отметил Ильичев.

"В сфере торговли услугами огромный потенциал у совместных туристических проектов, - сказал замминистра. - Например, в конце октября прошлого года Россия возобновила прямые рейсы в Таиланд. Это привело к взрывному росту турпотока - с ноября 2022 года по апрель 2023 года Таиланд посетили почти 1 млн российских туристов".

По данным МЭР, за последние пять лет российские инвестиции в АСЕАН увеличились более чем в 3 раза - с $4,5 млрд до $13 млрд. Ключевые проекты сосредоточены в сферах энергетики, промышленности, инфраструктуры и мирного атома.