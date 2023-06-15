Европейский центробанк повысил базовую ставку до 4%

Европейский центробанк (ЕЦБ) в восьмой раз подряд повысил базовую ставку. Показатель вновь поднялся на минимальные 0,25 процентного пункта: с 3,75% до 4% годовых. Четкого сигнала по дальнейшему росту ставки в ЕЦБ не дали - это может означать последующую паузу в цикле ее повышения.

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По оценке ЕЦБ, инфляция в странах еврозоны снижается, но прогнозируется, что она останется слишком высокой в течение слишком долгого времени. Очередное повышение ставки поможет вернуть рост цен к цели регулятора в 2%, следует из релиза ЕЦБ.

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В Европейском центробанке ожидают, что инфляция в еврозоне составит в среднем 5,4% в 2023 году, 3% в 2024 году и 2,2% в 2025 году. Как заявляют в ЕЦБ, все предыдущие повышения ставки оказали влияние на европейскую экономику: стоимость заимствований резко возросла, а рост кредитования замедлился.

"Ужесточение условий финансирования является ключевой причиной, по которой прогнозируется дальнейшее снижение инфляции до целевого уровня, поскольку ожидается, что они будут все больше сдерживать спрос", - подчеркивают в ЕЦБ.

Будущие решения ЕЦБ "обеспечат, чтобы процентные ставки в еврозоне были доведены до уровней, достаточно ограничительных для достижения своевременного возврата инфляции к 2%, и будут удерживаться на этих уровнях столько времени, сколько потребуется", подчеркнули в регуляторе.

Годовая инфляция в зоне евро действительно замедляется. Как ранее сообщал Евростат, в мае годовая инфляция в странах еврозоны (к маю 2022 года) составляла 6,1%. В апреле показатель находился на уровне 7%. Таким образом, майский показатель роста потребительских цен в Европе находился на минимуме с февраля 2022 года. За прошлый год годовая инфляция в странах еврозоны в среднем составила 9,2% (от страны к стране показатели сильно разнятся и отличаются в разы).

Разгон цен в еврозоне с весны прошлого года вынудил ЕЦБ к повышению до этого нулевой базовой ставки. На февральском, мартовском заседаниях ЕЦБ повышал базовую ставку на 0,5 процентного пункта, как и до этого на декабрьском. На майском заседании ЕЦБ повысил ставку уже только на 0,25 процентного пункта.

В сентябре и октябре 2022 года ЕЦБ поднимал ставку на 0,75 процентного пункта, в июле - на 0,5 процентных пункта (это было первое повышение ставки с 2011 года, она тогда выросла с 0% до 0,5%). Следующее заседание ЕЦБ, где будет обсуждаться уровень базовой процентной ставки, пройдет 26 июля.

Ранее в среду Федеральная резервная система (ФРС) США приостановила более чем годовой цикл повышения процентной ставки. Диапазон процентной ставки в США был сохранен на уровне 5-5,25% (максимальный показатель с 2007 года). До этого ФРС повышала показатель на десяти заседаниях подряд также на фоне разгона инфляции - так масштабно и быстро диапазон ставки в США поднимался в последний раз в 1980-х годах).

При этом ФРС дала жесткий сигнал о готовности вновь повысить диапазон ставки, если это понадобится для стабилизации цен. По словам главы ФРС США Джерома Пауэлла, решение пока что сохранить диапазон ставки было продиктовано необходимостью оценить, как существенное ужесточение монетарной политики и кредитных условий влияет на американскую экономику.