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Индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже в четверг превысил отметку 2 800 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи превысил 2 800 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года
© РИА Новости

По данным 15:37 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,29% до 2 800,95 пункта. В то же время индекс РТС прибавлял 2,11% и составлял 1 057,69 пункта.

К 15:43 мск индекс Мосбиржи немного замедлил рост и находится на уровне 2 799,12 пункта (+1,23%). В то же время индекс РТС прибавляет 2,04%, достигая 1 056,97 пункта.

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