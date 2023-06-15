Индекс Мосбиржи повысился до показателей апреля 2022 года

Индекс Мосбиржи превысил отметку в 2800 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 15:59 рублевый индекс Мосбиржи составил 2807,57 пункта прибавив 1,51%. Последний раз данный показатель находился на этом уровне 5 апреля 2022 года.

В то же время индекс РТС рос на 2,16% до 1,058,29 пункта.