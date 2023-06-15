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Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с апреля 2022 года

Индекс Мосбиржи превысил отметку в 2800 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи повысился до показателей апреля 2022 года
© РИА Новости

На 15:59 рублевый индекс Мосбиржи составил 2807,57 пункта прибавив 1,51%. Последний раз данный показатель находился на этом уровне 5 апреля 2022 года.

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В то же время индекс РТС рос на 2,16% до 1,058,29 пункта.

Курс доллара на валютных торгах 15 июня снизился на 0,72% до 83,56 рублей, евро — на 0,63% до 90,77 рублей, а юань — на 0,59% до 11,672 рублей.

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