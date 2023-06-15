Торговый оборот между РФ и ОАЭ вырос на 68% в 2022 году
Как сообщает Центральная Служба Новостей, второй день Петербургского международного экономического форума был отмечен совместным заседанием представителей правительства и бизнеса России и Объединенных Арабских Эмиратов. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что ОАЭ является ключевым международным партнером России, готовым к сотрудничеству и реализации амбициозных проектов, таких как транспортный коридор Север-Юг.
Он также отметил, что ОАЭ является образцом ведения международной политики и экономических связей. Тесные партнерские отношения между президентами России и ОАЭ, Владимиром Путиным и Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном, стали причиной нового рекорда торгового оборота между двумя странами.
Стоит отметить, что оборот увеличился на 68% и достиг 9 млрд рублей в 2022 году. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что Россия и ОАЭ активно развивают проекты торговой кооперации и работают над переводом взаимной торговли в национальные валюты.