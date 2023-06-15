Силуанов сравнил доллар с дубиной

"Тенденция началась из-за того, что доллар потерял к себе доверие, потому что доллар стал дубиной, которой размахивают и говорят: "Ты страна неугодная, не выполняешь мои требования, - вот тебе ограничения по перечислению долларовых средств". Какая это резервная валюта, если мы сталкиваемся с тем, что платеж, да даже не российских предпринимателей, а других, иностранных, которые не понравились США, замораживается?" - сказал министр.