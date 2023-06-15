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В Минфине США высказались об изменениях в потолке цен на нефть РФ

В Минфине США заявили, что Вашингтон пока не намерен вносить изменения в потолок цен на российскую нефть. Об этом журналистам сообщил представитель ведомства, передает Reuters.

В Минфине США высказались об изменениях в потолке цен на нефть РФ
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«В настоящее время нет никаких предложений по изменению ценового лимита на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель», — сказал он.

Ранее сообщалось, что по итогам мая текущего года предполагаемый объем выручки России от продажи нефти в зарубежные страны сократился на $1,4 млрд. За последний месяц весны сырьевые экспортеры РФ получили в общей сложности $13,3 млрд, что оказалось на 36% ниже в годовом выражении, сообщается в июньском отчете аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Таинственный флот стал помогать России перевозить нефть по всему миру

Власти западных стран, включая государства Евросоюза (ЕС) и США, ввели предельные цены на перевозку российской нефти морским путем на уровне $60 за баррель. В результате РФ была вынуждена перенаправлять экспортные потоки преимущественно в азиатские страны, продавая сырье со значительными скидками, уточняется в материале.

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