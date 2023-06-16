$83.96-0.3690.97-0.10

Вашингтон оценил перспективу изменений уровня потолка цен на нефть из России

Администрация США в данный момент не намерена менять потолок цен на нефть из России, установленный в пределах $60 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства финансов США, передает News.ru.

Вашингтон оценил перспективу изменений уровня потолка цен на нефть из РФ
© ТАСС

«В настоящее время нет никаких предложений по изменению ценового лимита на российскую нефть в размере $60 за баррель», — сказал собеседник издания.

До этого первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Вашингтон не наблюдает признаков уклонения от соблюдения лимита цен на российскую нефть, установленные ограничения строго соблюдаются. Он указал, что США продолжат принимать меры для сокращения доходов России, чтобы остановить боевые действия на Украине. Они намерены сделать все, чтобы Москва более не могла использовать финансовые средства для закупки оружия и противостояния армии Киева.

Адейемо добавил, что сейчас российская нефть продается с дисконтом в 25% по отношению к мировым ценам.

Министерство финансов РФ при этом подсчитало, что бюджет государства недополучит 44 млрд рублей нефтегазовых доходов в июне. В мае страна недополучила 30,6 млрд рублей по сравнению с ожидаемой суммой.

5
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители