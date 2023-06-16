Вашингтон оценил перспективу изменений уровня потолка цен на нефть из РФ

Администрация США в данный момент не намерена менять потолок цен на нефть из России, установленный в пределах $60 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Министерства финансов США, передает News.ru.

«В настоящее время нет никаких предложений по изменению ценового лимита на российскую нефть в размере $60 за баррель», — сказал собеседник издания.

До этого первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Вашингтон не наблюдает признаков уклонения от соблюдения лимита цен на российскую нефть, установленные ограничения строго соблюдаются. Он указал, что США продолжат принимать меры для сокращения доходов России, чтобы остановить боевые действия на Украине. Они намерены сделать все, чтобы Москва более не могла использовать финансовые средства для закупки оружия и противостояния армии Киева.

Адейемо добавил, что сейчас российская нефть продается с дисконтом в 25% по отношению к мировым ценам.