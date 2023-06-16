Инвестор предрек повышение цен на нефть в ближайшее время

Цены на нефть в ближайшее время продолжат расти, заявил в беседе с RT частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Он напомнил, что августовские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись до $74,97 за баррель, что стало «почти на два доллара выше предыдущего закрытия сессии».