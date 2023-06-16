Криптобиржа Binance прекратит работу в Нидерландах

"С сожалением вынуждены объявить, что Binance покидает рынок Нидерландов. Регистрация новых пользователей [в этой юрисдикции] прекращается сразу после публикации [этого заявления]. С 00:00 17 июня 2023 года во всемирному координированному времени [03:00 мск] пользователям платформы - резидентам королевства будет доступен только вывод средств, а покупка [активов], торговля [ими] или [операции по] депозитам будут прекращены", - указано в нем.