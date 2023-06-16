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Падение добычи газа в России оказалось сильнее прогнозов

В настоящее время добыча газа в России упала на 8-10 процентов ниже объема, заложенного в прогнозе социально-экономического развития, Николай Шульгинов в разговоре с «Известиями».

Падение добычи газа в России оказалось сильнее прогнозов
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В то же время цифры по экспорту газа ведомство пока не раскрывает. По сжиженному природному газу (СПГ) Минэнерго рассчитывает увидеть те же цифры, что и в прогнозе. По словам Шульгинова, Россия нарастит производство СПГ в 2023 году до 32 миллионов тонн по сравнению с 30 миллионами годом ранее.

Также министр отметил, что добыча нефти и конденсата в стране по итогам года отстанет от показателя прошлого года на 20 миллионов тонн.

Как писал ранее «Коммерсантъ», добыча «Газпрома» упала с января по апрель практически на четверть. Эксперты подчеркивали, что компании приходится «нести всю тяжесть регулирования российского газового баланса», консервируя скважины на своих месторождениях в условиях резкого сокращения экспортного спроса на российский газ в Европе. На этом фоне компания планировала поднять цены для коммерческих предприятий внутри страны, чтобы компенсировать выпадающие доходы

В мае президент России Владимир Путин подтвердил снижение добычи газа в стране и заявил, что такие действия связаны с необходимостью поддерживать мировую конъюнктуру. По его словам, цены на газ «немножечко припали» от установленного уровня, однако в целом глава государства назвал ситуацию абсолютно стабильной.

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