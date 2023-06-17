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В ЦБ рассказали, как недружественные страны вредят российскому бизнесу

Банк России фиксирует со стороны недружественных стран случаи блокирования операций российского бизнеса в криптовалютах. Об этом сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в эфире РБК.

В ЦБ рассказали, как недружественные страны вредят российскому бизнесу
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мы видим, как с точки зрения недружественных стран даже платежи в криптовалютах не только стоят на мониторинге, многие платежи блокируются, — рассказала зампред.

В конце прошлого года в Центробанке заявляли, что планируют протестировать использование криптовалюты для международных расчетов в рамках экспериментального правового режима. В апреле этого года на рассмотрение нижней палаты парламента внесли соответствующий законопроект.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин сообщил, что в НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова разработали новую криптовалюту. Это стейблкоин, обеспеченный примерно 30 товарами, в том числе оловом, медью, литием и так далее. Выпускать стейблкоин, по словам Рябухина, может Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС.

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